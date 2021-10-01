Фигурант похитил продукты на сумму более 30 000 рублей.

23 сентября в ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о проникновении в один из магазинов. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный разбил окно и похитил из помещения продукты. Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 30 000 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан проживающий в Петушках 23-летний молодой человек.Установлено, что фигурант ранее уже был судим. Продукты он похитил, чтобы впоследствии перепродать. Часть похищенного была изъята.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража