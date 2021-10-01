В Петушках неизвестный разбил окно магазина и украл продукты. Сумма ущерба составила 30 000 рублей. Полицейские провели расследование. В результате подозреваемого задержали. Им оказался

В Петушках неизвестный разбил окно магазина и украл продукты. Сумма ущерба составила 30 000 рублей. Полицейские провели расследование. В результате подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний молодой человек. Примечательно, что он уже был судим. Продукты, по данным полиции, он украл, чтобы перепродать. Часть похищенного была изъята. На парня завели уголовное дело за кражу. Ему грозит лишение