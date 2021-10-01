Оперативный штаб обнародовал свежую статистику, показывающую динамику распространения коронавируса в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику, показывающую динамику распространения коронавируса в России.За минувшие 24 часа в России были зарегистрированы 24 522 новых пациента, у которых выявлена коронавирусная инфекция. За тот же срок, согласно официальной статистике, выздороветь успели 19 955. Число летальных исходов за сутки достигло 887 человек.Больше всего заболевших регистрируется, как это обычно и бывает, в Москве. Столица отчиталась о 3993 пациентах с ковидом. На втором месте антирейтинга регионов России по приросту случаев коронавируса расположился Санкт-Петербург, где болезнь подхватили 2281 человек. Третья строчка осталась за Московской областью – 1339 зараженных.В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших пациентов оценивается в 6 692 722 человек. Кроме того, официальная статистика содержит сведения о 208 142 летальных исходах.Отметим, некоторые эксперты ожидают приход новой волны коронавируса. Из-за этого, опасаются они, могут вернуться жесткие ограничительные меры. Впрочем, есть и другой способ борьбы с пандемией. Он заключается в массовой вакцинации.