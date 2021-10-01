Участники мероприятия нанесли на асфальте яркие предупредительные надписи «Возьми ребенка за руку».

Пешеходную экскурсию для учащихся класса МБОУ Красногорбатской СОШ провели сотрудники Госавтоинспекции Селивановского района сов­местно с отделом по делам молодежи администрации района.Начальник ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району Евгений Колпаков помог ребятам вспомнить ключевые правила дорожной безопасности для пешеходов, объяснив, что дорожную азбуку важно также хорошо знать, как и буквенную.Во время прогулки полицейские рассказали ребятам о пользе применения световозвращающих элементов, которые помогают избежать неприятных ситуаций на дорогах, делая пешехода более заметным в темное время суток.Участники мероприятия нанесли на асфальте яркие предупредительные надписи «Возьми ребенка за руку», призывающие родителей быть аккуратными и внимательными при переходе дороги с детьми.В завершение мероприятия юным участникам дорожного движения памятки по ПДД.