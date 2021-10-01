Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Шаткое положение
Земля уходит из-под ног! Жилой дом по...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Шаткое положение
Земля уходит из-под ног! Жилой дом по улице Семашко во Владимире сползает в овраг. Есть ли у жителей шанс на перемены?
- Помочь может каждый
Из-за прогрессирующей асимметрии черепа ребёнок может стать инвалидом. Срочная помощь необходима Лизе Ватагиной из Кольчугина.
- "Острая" терапия
И оздоровление через боль. Почему йоги считают стояние на гвоздях продлевающим жизнь и всем ли это подходит?