Смотрите в программе Вести-Владимир: - Осторожно, дети! Активисты ОНФ проверили безопасность...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Осторожно, дети!Активисты ОНФ проверили безопасность дорог у школ областного центра. Какие нарушения обнаружены?- Помочь может каждыйИз-за прогрессирующей ассиметрии черепа ребёнок может стать инвалидом. Срочная помощь необходима Лизе Ватагиной из Кольчугина.- Расскажет специалистВакцинация от коронавируса для будущих мам. С какого срока могут прививаться беременные и опасно ли это?