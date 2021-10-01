Губернатор Владимир Сипягин написал заявление об отставке. Об этом “Шестому каналу” рассказала Ольга Елунина – пресс-секретарь главы региона. Теперь отставку должен принять

Губернатор Владимир Сипягин написал заявление об отставке. Об этом “Шестому каналу” рассказала Ольга Елунина – пресс-секретарь главы региона. Теперь отставку должен принять президент РФ Владимир Путин. После этого Сипягин перейдет на работу в Госдуму, а в 33 регионе будет назначен врио губернатора. Ольга Елунина, пресс-секретарь губернатора области Губернатор принял депутатский мандат и написал заявление об