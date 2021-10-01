В юго-западном районе Владимира завершается строительство транспортной развязки между улицами Сперанского и Чапаева. Но у жителей многоэтажек с Пугачева, Василисина, Нижней Дубровы есть

В юго-западном районе Владимира завершается строительство транспортной развязки между улицами Сперанского и Чапаева. Но у жителей многоэтажек с Пугачева, Василисина, Нижней Дубровы есть претензии к руководству города по поводу того, как организована инфраструктура одного из дорожных участков. Сотни горожан не устаивает месторасположение пешеходного перехода, который уже нарисовали. По проекту он должен быть на улице Сперанского,