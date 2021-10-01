Традиционных очередей на оплату отопления, электроэнергии и горячей воды теперь можно избежать,...

Традиционных очередей на оплату отопления, электроэнергии и горячей воды теперь можно избежать, если оплачивать онлайн. В компании "Энергосбыт Плюс" проходит акция "Плати просто".Только за сентябрь более трех тысяч клиентов зарегистрировались в личном кабинете компании. С помощью мобильного приложения "ЭнергосбыТ Плюс". Здесь можно получать электронные квитанции, подключить автоплатеж и написать обращение в компанию, не выходя из дома, а главное оплачивать счета без комиссии. Наталья Терехина пользуется приложением уже несколько месяцев.Наталья Терехина, клиент компании "ЭнергоСбыт Плюс":- Я могу всю информацию посмотреть о своем лицевом счете, могу передать показания, то есть вовремя, что бы начисления были корректными. Могу посмотреть начисления в предыдущем месяце.Скачать приложение можно, используя QR-код, в AppStore или Google Play. Авторизация займет несколько минут, нужен только номер лицевого счета. Если зарегистрироваться самостоятельно не получилось, помогут консультанты в офисах компании. Еще один плюс личного кабинета, возможность подключить сразу несколько лицевых счетов к оплате. Например, оплачивать квитанции родителей, даже если имущество находится в других городах области. Главное быть клиентом «ЭнергосбыТ Плюс». Также в рамках акции "Плати просто" проходит розыгрыш сертификатов на бытовую технику и электронику. Нужно выполнить несколько условий.Ирина Великанова, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов компании "ЭнергоСбыт Плюс" г.Владимир:- Наш клиент должен подключится к личному кабинету, он должен передавать показания через личный кабинет, он должен оплачивать без комиссии через наш личный кабинет. И у нас есть мобильное приложение, которое очень красиво выглядит на наших смартфонах. Им очень удобно пользоваться в любом месте в котором бы вы не находились.Новое приложение не только сэкономит время, но и поможет уберечь здоровье в сложной эпидемиологической ситуации.Екатерина Таманова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"