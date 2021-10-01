Обход областной столицы в восточном направлении. Жители региона в интернет-голосовании отдали...

Обход областной столицы в восточном направлении. Жители региона в интернет-голосовании отдали предпочтение второму мосту через Клязьму.Напомним, варианты трассировки представил департамент транспорта и дорожного хозяйства. По итогам голосования победил Восточный обход. По предварительному плану, он не будет пересекаться с платной трассой М-12 и ВСМ-2. Как уже понятно из названия, дорога обойдёт областной центр с восточной стороны и будет идти на север, с выходом на 277-й километр трассы Р-132 "Золотое кольцо". В Белом доме тоже склонялись к этому варианту. Другие два не предусматривали строительства второго моста через Клязьму.