Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка по факту дорожно-транспортного...

Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром в Гороховецком районе.По предварительной информации, инцидент произошёл 1 октября около 3 часов утра на 327-м километре ФАД М-7.В результате столкновения большегруза и микроавтобуса 4 человека погибли и 5 доставлены в местное медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.Для координации действий всех правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Гороховецкого района Андрей Антонов. В настоящее время там работают сотрудники органов внутренних дел и МЧС.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Оно передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Владимирской области.Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокурора области.