Управление Росреестра по Владимирской области продолжает проведение обучающих семинаров для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ..

Управление Росреестра по Владимирской области продолжает проведение обучающих семинаров для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области28 сентября 2021 года состоялся очередной обучающий семинар для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.В семинаре, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие руководитель Управления А.А. Сарыгин, заместитель директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области Е.В. Голова.На обучающем семинаре были изучены положения Федерального закона от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающие в силу с 28.10.2021 года.Кроме того, проведен краткий обзор ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, и причин их возникновения.В заключении сотрудники Управления ответили на вопросы специалистов МФЦ, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра, и обратили их внимание на необходимость указания в заявлении адреса электронной почты заявителя, по которому с правообладателем осуществляется связь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.Руководитель Управления Алексей Сарыгин также обратил внимание специалистов МФЦ на особенности процедуры оформления гаражей в упрощенном порядке, урегулированной вступившим в силу с 1 сентября 2021 года Законом о «гаражной амнистии».