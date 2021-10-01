1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или закон о «гаражной амнистии». Как отмечает ..

1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или закон о «гаражной амнистии».Как отмечает руководитель Управления Алексей Сарыгин: «Закон о «гаражной амнистии», прежде всего, направлен на упрощение порядка регистрации прав на гаражи и повышение степени защиты прав и законных интересов граждан».Управление Росреестра по Владимирской области разъясняет, куда обращаться жителям города Владимира и области для оформления прав на гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.Заявления принимаются в администрации населенного пункта по месту нахождения объекта недвижимости.Воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, могут не только владельцы гаражей, но также их наследники, либо граждане, которые приобрели данный гараж.Главное, чтобы эти строения соответствовали определенным критериям:- были построены до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 29 декабря 2004 года;- являлись капитальными строениями, то есть имели прочную связь с землей;- не были признаны самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.Законом о «гаражной амнистии» предусмотрено, что для оформления гаража в собственность, гражданам необходимо обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением документа, подтверждающего факт владения гаражом до дня вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 29 декабря 2004 года. К заявлению необходимо приложить все документы (в том числе советского периода), подтверждающие право на предоставление гаража или земельного участка под ним.В случае принятия органом местного самоуправления положительного решения о предоставлении земельного участка в собственность, администрация направит документы в орган регистрации прав для государственной регистрации права на земельный участок и постановки на государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности на гараж.Обращаем внимание, что такое решение администрацией органа местного самоуправления принимается только после того, как земельный участок под гаражом будет образован и поставлен на государственный кадастровый учет (в случае, если сведения о нем отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).Закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. До 1 сентября 2026 года можно бесплатно оформить в собственность гараж и земельный участок, на котором он расположен.