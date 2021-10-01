Строители Рпенского проезда приступили к монтажу будущего моста, который проходит вдоль реки. Проектировщики объекта заверяют, что аналогов этому путепроводу во Владимире нет. Длина моста

Строители Рпенского проезда приступили к монтажу будущего моста, который проходит вдоль реки. Проектировщики объекта заверяют, что аналогов этому путепроводу во Владимире нет. Длина моста составил около 200 метров, ширина – почти 25 метров. Проезжая часть будет состоять из двух полос в каждом направлении. Кроме того, по проекту, на эстакаде предусмотрена зона для пешеходов и велосипедистов.