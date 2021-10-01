Медленно, но верно сползает в овраг. Жители дома № 12 по улице Семашко в областном центре просят о...

Медленно, но верно сползает в овраг. Жители дома № 12 по улице Семашко в областном центре просят о помощи. Что происходит по "ветхому адресу"? - выяснила наша съёмочная группа.Почва уходит прямо из-под ног. И жители дома № 12 по улице Семашко ищут точку опоры. В буквальном смысле. Тамаре Лисицыной давно за 80. Рассказывает: в перекошенном от старости доме комфорта минимум. Условия, скорее, спартанские. Однако, по словам Тамары Васильевны жаловаться не привыкла. Горячей воды и газоснабжения здесь нет, зимой пенсионерка будет топить печь. И это практически в самом центре Владимира. Рядом с домом.. он, кстати, ровесник революции, высятся современные многоэтажки.Тамара Васильевна, жительница Владимира:- Я живу уже больше 50 лет здесь. Давно ползёт. Топлю дровами, покупаю дрова. За дрова заплатила 11 тысяч.Зинаида Козленко живет здесь же, замечает: дом который "одной ногой" в овраге, давно просит о помощи. И некоторое время назад у жильцов ветхого строения даже появилась надежда.Зинаида Козленко, жительница Владимира:- В начале нам оказывали помощь. Были представители, активно нас слушали. Но дело остановилось. Уже больше трёх лет. Мы опять ползём. И вот даже забор, который я своими силами загородила, он и то уже движется.Люди пытаются делать ремонт своими скромными силами. "Чтобы двери на месте были, и потолок не рухнул". Хотя, по их словам, положение шаткое.В мэрии Владимира поясняют: о проблемном адресе знают. Жители дома №12 на Семашко 3 года назад обращались в государственную инспекцию. Та, в свою очередь, направила уведомление в межведомственную комиссию города. С просьбой оценить состояние дома. Но, отмечают в администрации, люди не довели дело до логического конца. Не предоставили требуемые документы. Нужны инициатива и заключение.Им межведомственная комиссия городская писала уведомление с предложением предоставить необходимые документы в межведомственную комиссию. Вот пусть жители дома примут соответствующее решение и предоставят необходимые документы в межведомственную комиссию. А дальше будет уже разговор о поддержке или не поддержке.В конце сентября задачу "вытащить людей из трущоб" поставил и глава государства. Новую программу расселения аварийного жилья в России планируют принять до конца года. Дом на Семашко трещит по швам, но шанс на перемены у жителей всё же остаётся.Мария Платанюк. Константин Миронов. Илья Хлудов. Анастасия Сахарова. Семён Карпов. "Вести-Владимир"