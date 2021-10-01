Они коснутся призывников, имеющих проблемы со здоровьем.

В связи с приближающимся осенним призывом граждан на военную службу военный прокурор 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680 разъяснил актуальные изменения в законодательстве касающиеся призыва.26.05.2021 подписан Федеральный закон № 146-ФЗ «О внесении измененияв статью 5.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», которым для призывников, имеющих основания для предоставления отсрочкиили освобождения от призыва на военную службу, предусмотрен заявительный порядок медицинского освидетельствования.Теперь медицинское освидетельствование граждан, имеющих основаниядля предоставления отсрочки от призыва на военную службу или правона освобождения от призыва на военную службу осуществляется исключительно по их заявлению.Граждане, отказавшиеся от реализации своего права на освобождениеот призыва или права на отсрочку от призыва, а также ранее признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование в общем порядке.