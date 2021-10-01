УФСБ России по Владимирской области обезврежен 28-летний гражданин одной из центрально-азиатских...

УФСБ России по Владимирской области обезврежен 28-летний гражданин одной из центрально-азиатских республик.Установлено, что он является приверженцем радикального ислама и причастен к ресурсному обеспечению террористической деятельности.В апреле 2020 г. иностранец вышел на контакт с эмиссарами организации «Катида Таухид валь-Джихад» (признана террористической в РФ, является структурным подразделением МТО «Исламское государство»), находящимися за рубежом. От них фигурант получил задание приобрести и запустить в действие средства связи для проведения вербовочной работы в сети Интернет. После выполнения ряда поручений главарей боевиков на территории РФ обвиняемый намеревался поехать в Сирию для непосредственного участия в вооруженных действиях.В сентябре 2020 г. следственным подразделением УФСБ было возбуждено уголовное дело по обвинению в содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), в связи с чем обвиняемый был задержан и заключен под стражу, где ожидал приговора суда.В июле 2021 г. 2-ым Западным окружным военным судом иностранец признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее - в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.