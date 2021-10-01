Изменились правила предоставления субсидий за трудоустройство граждан. Департамент труда и...

Изменились правила предоставления субсидий за трудоустройство граждан.Департамент труда и занятости населения Владимирской области сообщает, что с 5 октября 2021 года вступает в силу Постановление правительства РФ, согласно которому российские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года.Этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию.Теперь под эту категорию попадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, бывшие заключенные, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.Для получения субсидии работодателю под имеющиеся вакансии нужно подать заявку через личный кабинет на портале «Работа России» trudvsem.ru и направить заявление в Фонд социального страхования для распределения и выплаты субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах». Заявления необходимо подать не позднее 15 декабря 2021 года.Фото: pexels.com