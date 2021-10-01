За содействие террористической деятельности гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона приговорили к длительному лишению свободы. Как установило следствие и суд,

За содействие террористической деятельности гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона приговорили к длительному лишению свободы. Как установило следствие и суд, 28-летний мужчина являлся приверженцем радикального ислама. В апреле 2020 года он находился на территории Владимирской области и вышел на контакт с одной из террористических организаций в Сирии. От террористов он получил задание приобрести и запустить