За содействие террористической деятельности гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона приговорили к длительному лишению свободы. Как установило следствие и суд,
<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-sotrudniki-fsb-zaderzhali-inostranca-kotoryj-pomogal-terroristam-verbovat-boevikov.html" target="_blank">Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, который помогал террористам вербовать боевиков</a> - За содействие террористической деятельности гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона приговорили к длительному лишению свободы. Как установило следствие и суд,
[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-sotrudniki-fsb-zaderzhali-inostranca-kotoryj-pomogal-terroristam-verbovat-boevikov.html]Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, который помогал террористам вербовать боевиков[/url] - За содействие террористической деятельности гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона приговорили к длительному лишению свободы. Как установило следствие и суд,