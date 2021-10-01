Граждане могут получить консультацию как лично, так и по телефону.

В связи с приближающимся осенним призывом граждан на военную службу 19 военная прокуратура армии, войсковая часть 56680 открывает работу консультационно-правового пункта в городе Владимире.Призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане лично или по телефону могут обратиться в военную прокуратуру за консультациейпо вопросам призыва и прохождения военной службы, организации работы призывных комиссий, а также сообщить о нарушениях закона со стороны работников военных комиссариатов, либо иных должностных лиц.В 2021 году, как и ранее, призыву подлежат граждане мужского полав возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие,но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.В соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» срок службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для граждан, проходящих службу по призыву, составляет 12 месяцев.Порядок призыва на военную службу регламентируется Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года№ 663.Процедура призыва граждан на срочную военную службу включает в себя явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии,а впоследствии явку для отправки к месту прохождения военной службыи нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» повестка вручается либо непосредственно самому призывнику, либо по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций.За систематическое уклонение от явки по повестке военкомат можетнебезосновательно привлечь призывника к административной ответственности, а в особо запущенных случаях к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ — Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.В случае вынесения обвинительного приговора по данной статье уклонисту грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации является важным, а в некоторых случаях необходимым критерием при поступлении на службу в правоохранительные и силовые структуры: МВД, ФСИН, ФСКН, ФСБ, ФСО, СВР, МЧС, прокуратуру и следственный комитет.Прием населения по вопросам призыва будет осуществляться по адресу:г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 47 «в», либо по телефону:8 (4922) 32-25-68.