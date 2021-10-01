Командированый пришел в гостиницу, а там все места заняты, кроме одного, в двухместном номере. Его честно предупреждают, что оно свободно потому, что сосед необычайно громко храпит, и никто там не может уснуть. Он соглашается, поскольку выбора все равно нет.
Утром командированый выходит свежий и отдохнувший. Его спрашивают:
- Как вам удалось выспаться при таком храпуне?
- Я зашел в номер - он храпит. Я подошел, поцеловал его в щечку и сказал "Спокойной ночи, противный" - он проснулся, и не только не храпел, но даже и глаз-то не сомкнул!
еще анекдот!