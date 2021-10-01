Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что 1 октября 2021 года временно...

Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что 1 октября 2021 года временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора Ольга Гребнёва освобождена от замещаемой должности по её инициативе. Соответствующий Указ подписал Губернатор Владимир Сипягин.Ольга Гребнёва с 29 марта 2021 года курировала вопросы социального обеспечения во Владимирской области. Она координировала и контролировала работу трёх департаментов: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения.