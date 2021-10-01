ВТБ Капитал победил в номинации «Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The Banker. Банки-победители в своей работе ..

ВТБ Капитал победил в номинации «Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The Banker.Банки-победители в своей работе уделили особое внимание ESG-повестке, поддержали своих клиентов в достижении целей устойчивого развития, продолжили повышать инновационность продуктов и услуг, а также предлагали клиентам эффективные финансовые решения, адаптированные к текущей рыночной конъюнктуре. В жюри вошли эксперты инвестиционно-банковского рынка и сферы ESG, а также представители ведущих международных рейтинговых агентств.Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал:«На протяжении прошедшего года ситуация на рынке постоянно менялась, а последствия коронавируса вызвали беспрецедентные трудности. Для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения запросов своих клиентов инвестиционным банкам пришлось адаптировать свои продукты и бизнес-процессы к меняющимся условиям. Наше решение создать интегрированную корпоративно-инвестиционную платформу полностью оправдало себя, и даже в условиях неопределенности прошло года нам удалось добиться высоких результатов. Благодаря обширному опыту ВТБ на международных рынках и развитой продуктовой линейке, наши основные направления улучшили и без того высокие показатели и достигли новых высот.Считаем, что те, кто пытается преодолевать возникающие на рынке трудности за счет инноваций и используют их себе на пользу, будут всегда опережать своих конкурентов. Уверен, что наша международная команда профессионалов сможет закрепить этот успех, продолжит дальнейшее развитие бизнеса и поможет нашим клиентам достичь своих стратегических целей».Ранее The Banker признавал ВТБ Капитал самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы, а сделки инвестбанка на рынках акционерного и долгового капитала, а также в сфере слияний и поглощений получали высшие оценки экспертного жюри.