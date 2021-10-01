Поклонники Прохора Шаляпина огорчены новостью о смерти его 42-летней жены Миллионерша Татьяна Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса. Но вот бывшая возлюбленная певица – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – не верит ни в то, что Прохор был женат, ни в то, что супруга отдала богу душу.

Поклонники Прохора Шаляпина огорчены новостью о смерти его 42-летней жены Миллионерша Татьяна Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса. Но вот бывшая возлюбленная певица – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – не верит ни в то, что Прохор был женат, ни в то, что супруга отдала богу душу.Виталина Цымбалюк-Романовская подвергла сомнению печальное событие, которое произошло в жизни Прохора Шаляпина. Пианистка убеждена, что певец не был женат, а его спутница на самом деле не умирала. "Мне весь день звонят журналисты, просят комментарий, словно я близкий родственник, – удивляется Виталина. – Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю".Знаменитость убеждена, что финалист проекта "Фабрика звезд-6" отличный выдумщик. "У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех, – подчеркнула Виталина. – Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было"."Вообще, когда я услышала про это, то подумала: "Умерла от сексуальной неудовлетворенности", – продолжает Виталина. – Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает".Сам же Шаляпин при этом уверяет, что эту историю не выдумал, а молодая жена заразились на свадьбе коронавирусом и умерла от осложнений. Но, мол, виза в США закончилась, поэтому проводить ее не сможет.