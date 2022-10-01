Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония подписания договоров...

Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации новых территорий – Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Жители этих регионов проголосовали за интеграцию с нашим государством в ходе референдумов.Историческое событие прокомментировал Губернатор Владимирской области Александр Авдеев:- Произошло воссоединение страны со значительной частью исторической Новороссии. Прошлое этих территорий с 18 века было связано с Россией. В это непростое время, когда на Украине одержал верх неонацистский режим, их жители решили, что хотят общего с нами будущего. Это решение зрело годами, оно осознанное и прочувствованное. Сегодня Россия стала не просто больше, она набирает мощь. Мы вновь единый народ. А в единстве наша непобедимая сила.Своими эмоциями по телефону поделился Александр Захаров, первый заместитель главы администрации Докучаевска – подшефного нашему региону города в ДНР, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области."Сегодня особенный день для всей Республики. Он стал возможен благодаря силе духа, храбрости и сильному желанию мира для своего дома, который может наступить только вместе с Россией. Находясь на избирательных участках в дни референдума, я видел, с какой радостью и воодушевлением люди шли голосовать за возвращение домой. Это был настоящий праздник! И никакие угрозы с обстрелами не смогли сломить эту волю граждан. Явка оказалась ошеломляющей, а наш Докучаевск стал одним из лидеров – здесь явка составила 98,2 процента. Россия не оставила, и теперь у народа Донбасса появилась надежда на будущее. Регионы-шефы сейчас выполняют колоссальную работу по восстановлению разрушенных объектов. И это сотрудничество продолжится".