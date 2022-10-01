1 октября христиане вспоминают святую Ариадну.

1 октября христиане вспоминают святую Ариадну.ИСТОРИЯАриной на Руси прозвали святую Ариадну, которая жила во IIвеке нашей эры во Фригии (современная Турция). Она была рабыней и служила главегорода. Несмотря на сословное положение, девушка изучала христианские труды.Когда у ее господина родился сын, он устроил большой пир вхраме языческих богов и пригласил туда своих слуг. Ариадна отказаласьпоклоняться язычеству, за что попала в немилость к градоначальнику иподверглась пыткам.Замученную рабыню бросили в темницу и начали морить голодом.Однако ей удалось сбежать – глава города послал за служанкой воинов. Ариаднаобратилась с молитвой к Богу – в скале раскрылся проход и она спаслась.Стражники, узрев чудо, сошли с ума и стали избивать друг друга.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДАНаши предки верили, что на Арину Шиповницу нельзя ссоритьсяс близкими, а также хвалиться перед ними своими успехами. Детей в этот деньнельзя оставлять одних. На Руси 1 октября не стригли волосы – так можноукоротить судьбу. Также христиане отказывались в праздничный день ходить в гости.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИНа Руси 1 октября начинали собирать шиповник, считалось, чтоименно в этот день ягоды наполняются полезной энергией. Традиционно на АринуШиповницу готовили блюда из капусты. Христиане в этот день ходили в церковь –было принято молиться о здоровье и благополучии семьи. Наши предки считали, чтозима будет теплой, если на березах еще сохранились листья.