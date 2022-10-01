Перед судом предстанут четверо обвиняемых.

Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело против организатора и исполнителей заказных убийств. Киллеры, принимавшие заказы через даркнет, расправились с владимирской семьёй.Как ранее сообщили в главке СУ СК РФ, ведомством расследуется дело по факту убийства супругов из Владимирской области, совершённого в 2020 году. В СИЗО помещён исполнитель, а также его сообщники. Подельники вели наружное наблюдение за жертвами и собирали персональные данные. Им предъявлены обвинения.«Организация убийства производилась на одной из интернет-площадок, в даркнете. Владелец сайта специализировался на предоставлении заказчикам незаконных услуг за определённую плату в криптовалюте или переводимую через электронные кошельки. Организатора убийств задержали в Ижевске. При обысках изъято большое количество компьютерной техники, сотовых телефонов, более тысячи сим-карт, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных», - уточнили в Следкоме.Кроме смерти владимирцев, банде вменяют подготовку к убийству жителя Санкт-Петербурга и незаконный оборот оружия.Накануне уголовное дело о заказном убийстве поступило во Владимирский областной суд на рассмотрение. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Перед судом предстанут четверо обвиняемых.