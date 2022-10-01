Парламентарий оценил, в каких условиях размещаются призванные по частичной мобилизации. Ковровский...

Парламентарий оценил, в каких условиях размещаются призванные по частичной мобилизации.Ковровский пункт сбора граждан, получивших повестку для мобилизации, развернут прямо в здании школы. Депутат Госдумы Алексей Говырин и глава города Елена Фомина на месте разбирают вопросы, возникающие у призывников и их родственников. Депутат готов помогать всем гражданам, если нарушены их права. В этой воинской части резервисты только первые дни, знакомятся, обсуждают подробности предстоящей подготовки. Вопросов много.– Ипотека и кредит. По списанию? Ну да, чтобы заморозили. Решение было буквально позавчера об этом и до банков еще не дошла вся необходимая нормативная база, естественно все будет сделано так, при том что Вы здесь находитесь, чтобы это было автоматически.Кому положены кредитные каникулы? Что будут делать приставы с исполнительными производствами в отношении мобилизованных и множество других актуальных вопросов. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, многие из них уже проработаны, остальные будут решены в самое ближайшее время. Так например вопрос о закрытии ИП тех, кто вновь оказался в строю. Это нужно для освобождения от налогов.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:– Буквально вчера на пленарном заседании Государственной Думы мы обсуждали этот вопрос и я как член комитета по малому и среднему предпринимательству сегодня занимаюсь соответствующими изменениями в законодательство чтобы предусмотреть возможность ускоренного закрытия ИП для граждан которые мобилизованы.Также Алексей Говырин намерен внести в Государственную Думу предложение о разработке соответствующей памятки для мобилизованных граждан, где будут прописаны их права и ответы на самые частые вопросы.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:– Всем необходимым набором того что должен получать мобилизованный гражданин все обеспечены, поэтому это все должно быть написано в памятке и это массу вопросов снимет.Условия размещения своих земляков, призванных по частичной мобилизации, и работу призывных пунктов депутат Госдумы обещал проверять регулярно.