Парламентарий оценил, в каких условиях размещаются призванные по частичной мобилизации.
Ковровский...
Парламентарий оценил, в каких условиях размещаются призванные по частичной мобилизации.
Ковровский пункт сбора граждан, получивших повестку для мобилизации, развернут прямо в здании школы. Депутат Госдумы Алексей Говырин и глава города Елена Фомина на месте разбирают вопросы, возникающие у призывников и их родственников. Депутат готов помогать всем гражданам, если нарушены их права. В этой воинской части резервисты только первые дни, знакомятся, обсуждают подробности предстоящей подготовки. Вопросов много.
– Ипотека и кредит. По списанию? Ну да, чтобы заморозили. Решение было буквально позавчера об этом и до банков еще не дошла вся необходимая нормативная база, естественно все будет сделано так, при том что Вы здесь находитесь, чтобы это было автоматически.
Кому положены кредитные каникулы? Что будут делать приставы с исполнительными производствами в отношении мобилизованных и множество других актуальных вопросов. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, многие из них уже проработаны, остальные будут решены в самое ближайшее время. Так например вопрос о закрытии ИП тех, кто вновь оказался в строю. Это нужно для освобождения от налогов.
Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:
– Буквально вчера на пленарном заседании Государственной Думы мы обсуждали этот вопрос и я как член комитета по малому и среднему предпринимательству сегодня занимаюсь соответствующими изменениями в законодательство чтобы предусмотреть возможность ускоренного закрытия ИП для граждан которые мобилизованы.
Также Алексей Говырин намерен внести в Государственную Думу предложение о разработке соответствующей памятки для мобилизованных граждан, где будут прописаны их права и ответы на самые частые вопросы.
Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:
– Всем необходимым набором того что должен получать мобилизованный гражданин все обеспечены, поэтому это все должно быть написано в памятке и это массу вопросов снимет.
Условия размещения своих земляков, призванных по частичной мобилизации, и работу призывных пунктов депутат Госдумы обещал проверять регулярно.