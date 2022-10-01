Средняя площадь – 30 кв. м.

Средняя площадь – 30 кв. м.Столичные застройщики жилых комплексов класса "бизнес" вынуждены учитывать текущие предпочтения покупателей и сокращать площадь квартир в новостройках. За последние два года в таких проектах ощутимо выросла доля студий и "однушек", достигнув 35%.Средняя площадь квартир-студий в новостройках класса «бизнес» составляет 20-21 кв. м, однокомнатных лотов – 38 кв. м. Скромная площадь позволяет приблизить ценник на такие лоты к стоимости жилья комфорт-класса и привлечь дополнительную аудиторию покупателей.У квартир с двумя комнатами в ЖК класса "бизнес" более широкий диапазон средних площадей – от 46 до 75 кв. м. Площадь трехкомнатных лотов, как правило, составляет не менее 75 кв. м, четырехкомнатных – от 100 кв. м.Еще одна тенденция рынка новостроек бизнес-класса – дефицит лотов с отдельной кухней. Абсолютное большинство квартир предлагаются с объединенной зоной кухни и гостиной.