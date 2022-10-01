При этом всех резервистов обеспечивают необходимым обмундированием.
Более 20 тысяч рублей будет стоить экипировка, если мобилизованный владимирский резервист решит отправиться в войска в своём обмундировании. Список составлен на основе ценников, указанных на популярных маркетплейсах.
Средняя стоимость обмундирования:
- термобелье -1500-2000 рублей;
- тактические перчатки, наколенники и налокотники – 1500-3000 рублей;
- тактический пояс – 2000 рублей;
- берцы – 2700-3500 рублей;
- флисовая кофта – 1300-1500 рублей;
- рюкзак – 3500-4000 рублей;
- шерстяные носки – 500 рублей;
- маскировочный халат – 1300-1500 рублей;
- флисовые шапки – 1000 рублей;
- дождевик – 500-700 рублей;
- налобный фонарик – 700-1000 рублей.
Добавим, что, как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, призывников обеспечивают обмундированием, но есть проблемы.
«Кому-то не подходит форма или не хватает обуви. В этом солдатам помогают предприниматели и жители области. Они также закупают для бойцов еду и медикаменты», - уточнили в Белом доме.
Приобретать вышеперечисленные вещи необязательно, но лишними они не будут. Военнослужащий имеет право использовать собственное термобелье и средства гигиены, хотя и получит на месте всё необходимое.
«Бойцы обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у человека есть своя, удобная для него, он может использовать её», - говорится в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».
Кроме этого, с собой можно взять личный бинокль, прибор ночного видения и даже квадрокоптер. Исключение составляет техника, оснащённая средствами определения местоположения, а также передачи данных.
Приехать в часть с собственным охотничьим или травматическим оружием нельзя: всех запасников обеспечат штатным стрелковым оружием и бронежилетами в соответствии с военными нормами.