Валентин Юдашкин уехал из России, чтобы воссоединиться с семьей.

Валентин Юдашкин уехал из России, чтобы воссоединиться с семьей.Валентин Юдашкин – модельер с именем, известным по всему миру. Его рукам принадлежат множество творений, которые вошли в историю.Для того, чтобы сделать одежду от его бренда доступнее, его дочь Галина Юдашкина в 2019 году переехала в Гонконг. Там она возглавила филиал семейной компании, где стала работать над покорением азиатского рынка.Вместе с Галиной переехал ее муж Петр Максаков и двое их маленьких детей. Недавно в их семье случилось радостное событие: прошедшим летом Галина родила третью дочь. Онкобольной Валентин Юдашкин не смог пропустить такой повод воссоединиться с семьей. Свинтил со скоростью ветра из России в Китай, чтобы подержать на руках малышку, которую назвалиАгата-Ариелла."Успел посмотреть. Девочка чудная", – рассказал счастливый дедушка.Отметим, что путешествие потребовало у Валентина Абрамовича множество сил. С 2016 года он борется с раком, поразившим вначале почки, а затем метастазами распространившимся по всему телу. Химиотерапия так ослабляеторганизм, что Юдашкину сложно ходить. В сети даже появилось видео, на котором супруга модельера Марина Юдашкина двумя руками поддерживает еле передвигающего ноги мужа.Валентин Юдашкин, к слову, оптимизма не теряет: рядом любящая жена, а он продолжает заниматься любимой работой. Так держать!