В начале выпуска- к важнейшему событию дня. В состав России сегодня вошли ДНР, ЛНР, Херсонщина и...

В начале выпуска- к важнейшему событию дня. В состав России сегодня вошли ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье. Договоры с главами этих территорий подписал Президент Владимир Путин.На церемонии в Кремле присутствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Глава региона отметил: "Произошло воссоединение страны со значительной частью исторической Новороссии. Это решение зрело годами, оно осознанное и прочувствованное. Сегодня Россия стала не просто больше, она набирает мощь. Мы вновь единый народ. А в единстве- наша непобедимая сила". О возвращении в семью- репортаж Марии Платанюк.Событие, которое войдет во все учебники истории. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, что сегодня особенно символично. Возвращение домой - так говорят об официальном вхождении в состав России еще четырех регионов. Донбасс, Херсонщина, Запорожье - отныне часть большой российской семьи.– Россия!!! Россия!!!За церемонией в Кремле пристально следили миллионы людей. Приковано внимание к экранам и в Докучаевске. Городе Донбасса, подшефном Владимирской области. Так историческое событие комментирует наш земляк- Александр Захаров, заместитель главы администрации Докучаевска, представитель Владимирской области.Александр Захаров, заместитель главы администрации г. Докучаевска:– Для всех жителей нашего подшефного города Докучаевска сегодня- особенный день. Как и для всей республики. Но он смог наступить благодаря силе духа, храбрости и сильному желанию мира для своего дома, который может наступить только с Россией. Наш Докучаевск стал одним из лидеров- 98 процентов. Теперь у народа Донбасса появилась надежда на будущее. Россия поможет, не оставит!Самое активное участие в референдумах, которые предшествовали подписанию договоров, приняли и вынужденные переселенцы, которые обрели дом во Владимирской области. Люди со слезами на глазах говорили: быть с Россией многострадальный народ Донбасса мечтал давно.Марина Журавлева, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:– Мы этот день 8 лет ждали. С 2014 года. Мы очень рады, что нас присоединят к России.Надежда Корижская, вынужденный переселенец (уроженка Донбасса):– Очень хочется верить, что это шаг нас приведет к чему-то более глобальному. Скажем так, народ всех республик, всех освобожденных областей наконец-то сможет выдохнуть.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, директор владимирского филиала РАНХИГС подчеркивает: это событие- торжество правды и справедливости. Исторической и человеческой. Политик уверен: сегодня, перед лицом трудностей и вызовов, россияне обязательно выйдут победителями. Достойно выдержав экзамен на силу, единение, верность Отечеству.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания области, директор владимирского филиала РАНХИГС:– Я уверен, что этот день мы будем отмечать каждый год. Уверен, что мы демонстрируем всем странам мира, во-первых, величие нашей страны, во-вторых, верность своему слову. Мы обещали это сделать, мы это сделали. И сегодня единственная страна в мире, которая может противостоять странам лжи, насилия, с нацистским уклоном- это действительно Россия.Общественную Палату Владимирской области связывает давнее сотрудничество с Палатами ДНР и ЛНР. И теперь оно выйдет на новый уровень. Во время референдумов общественники нашего региона направляли на Донбасс своих представителей.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:– В течение 5 дней наши наблюдатели отмечали радость, улыбки, поздравления, друг друга со стороны жителей этих регионов. Сегодня там организованы концерты, автопробеги под флагами Российской Федерации. Владимирская область всегда помогала и будет помогать подшефному Докучаевску, Мариуполю. Россия своих не бросает.За этим выбором и решением- наша общая судьба и тысячелетняя история, подчеркнул Президент. Люди просто отстояли свое право быть русскими.Мария Платанюк, Илья Хлудов."Вести-Владимир"