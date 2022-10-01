В прокуратуре Владимирской области организована специальная горячая линия по вопросам исполнения...

В прокуратуре Владимирской области организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.Горячая линия будет работать круглосуточно.Интересующие вопросы можно задать по телефонам:8 (4922) 32-71-25 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан – Горбунов Алексей Анатольевич) по будням с 9:00 до 18:00.8 (4922) 32-37-86 (контактное лицо – Морозов Илья Валерьевич) по будням с 9:00 до 18:00.8-910-779-55-06 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.Фото https://www.pxfuel.com/