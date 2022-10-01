Итоги подвели на калужской земле. Организаторы фестиваля, который за годы своего существования стал...

Итоги подвели на калужской земле. Организаторы фестиваля, который за годы своего существования стал всероссийским - ГТРК "Калуга" и администрация Калужского района.Фестиваль традиционно проходит под патронатом ВГТРК. Жюри возглавляет заместитель гендиректора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Участниками смотра стали почти 400 авторов со всей страны. От Центра России до Алтая и Новосибирска. Одна из главных целей фестиваля- привлечь внимание к сохранению культурного наследия, теме патриотизма, духовных ценностей. Диплом лауреата "Берегов"- в номинации "Телевизионный репортаж"- у журналиста ГТРК "Владимир" Марии Платанюк.Жюри высоко оценило ее работу "Затерянный город Мстиславль". Оператор- Андрей Синягин, монтаж - Елена Носова. Репортаж посвящен одной из самых удивительных точек юрьевского ополья- древнему городу Мстиславль. Затерянному, но не забытому. За неоценимую помощь в подготовке материала съемочная группа благодарит знатока истории юрьев-польской земли, краеведа Сергея Хламова.