Спасатели отработали навыки оказания помощи своим боевым товарищам, потерявшимся в ходе тушения...

Спасатели отработали навыки оказания помощи своим боевым товарищам, потерявшимся в ходе тушения пожара. Во Владимире прошли соревнования на звание лучшего звена по спасению пожарных и аварийной разведки.Звенья работали в максимально реалистичных условиях. Для испытания на базе пожарно-спасательной части номер один города Владимира был построен макет здания сложной планировки - настоящий лабиринт. Победителем соревнований стала команда Муромского пожарно-спасательного гарнизона.Евгений Горбунов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Владимирской области:– Данные соревнования проводятся с целью совершенствования и развития газодымозащитной службы. Подобные соревнования уже проходят у нас по России и проходили многократно. Также за основу именно данных этапов мы взяли соревнования, которые проходили в России и в центральном федеральном округе. В центровальном федеральном округе стоит отметить, что наша команда главного управления заняла первое место.