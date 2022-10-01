По перечисленным телефонам горожане могут решать проблемы с теплом, освещением, электричеством, водой, канализацией, уборкой улиц, вывозом мусора и работой общественного транспорта.

Мэрия Владимира актуализировала онлайн-сервисы и телефоны «горячих линий», по которым жители могут жаловаться на работу коммунальных служб и «управляшек». По перечисленным ниже номерам горожане могут решать проблемы с теплом, освещением, электричеством, водой, канализацией, уборкой улиц, вывозом мусора и работой общественного транспорта.