Возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу Ярославская улица, д. 10, корп. 5. В ходе ликвидации возгорания спасли 15 человек, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу Ярославская улица, д. 10, корп. 5. В ходе ликвидации возгорания спасли 15 человек, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.Возгорание произошло на четвертом этаже. Сигнал о пожаре в 19:16 поступил в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.По прибытии пожарно-спасательными подразделениями установлено, что наблюдается открытое горение из окна четвертого этажа пятиэтажного дома."Люди самостоятельно покинули четвертый этаж", – пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировано в 19:56. К тушению пожара привлекли 63 спасателя и 17 единиц техники.