1 октября православные чтут память Арины Шиповницы и священнослужителя Харитона, который...

1 октября православные чтут память Арины Шиповницы и священнослужителя Харитона, который распространял веру даже в дни гонений на христиан.Мученица Арина жила в г. Промиссии Фригийской области. Была наложницей главы города до тех пор, пока не отказалась принести жертвоприношение языческим богам и не объявила во всеуслышание, что она – христианка. За это ее избили, истерзали тело, бросили в темницу. После долгого удержания без еды и воды Арина была отпущена на волю.В этот день в народе собирали шиповник, потому что верили, что он в это время приобретает полезные свойства, способные излечить даже от хронических заболеваний. Его сушили и заготавливали на зиму.Что нельзя делать в этот день?В день Арины Шиповницы нельзя ругаться, спорить, хвалиться своими достижениями, обижать близких и родных, перечить старшим, в этот день наши предки старались творить только добро.Не стоит заниматься уборкой и стиркой, иначе возможны большие денежные траты.Не рекомендуется стричь волосы, чтобы случайно не укоротить судьбу.Нельзя оставлять маленького ребенка одного в комнате – он может испугаться и заболеть.Народные приметы на 1 октября 2022 года:Какая погода 1 октября – такая будет 1 апреляЕсли сорняки высокие, то зима будет снежнойЕсли листья не облетели с берез, то зима будет теплойЕсли 1 октября журавли улетают на юг, то уже к концу месяца придут морозы, а если птицы в небе не видно – до ноября установится теплая погода.Фото https://www.pxfuel.com/