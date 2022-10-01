Объединить культуры кулинарией. Такова задача совместного проекта департамента региональной...

Объединить культуры кулинарией. Такова задача совместного проекта департамента региональной политики и Ассоциации кулинаров региона. О днях башкирской кухни- Вера Куликова.Русские шеф-повара. Башкирские национальные блюда. Дмитрий Саблин и Ольга Салтыкова готовят зурбалеш. Национальный башкирский пирог. Это их первый опыт.Дмитрий Саблин, шеф-кондитер парк-отеля "Вознесенская слобода":– Башкиры насколько гостеприимный народ и настолько знают свою кухню.Соответственно я старался использовать аутентичный рецепт.Проект "За дружным столом" - серия мастер-классов от профессиональных владимирских поваров. Готовят по русским, армянским, узбекским, казачьим и даже цыганским рецептам. Зурбалеш - один из самых любимых пирогов у башкир рассказывает Лиана Ахметшина.Лиана Ахметшина, руководитель башкирской общины Владимирской области– Это пирог, который в основном готовится с мясом птицы. Чаще всего - это гусь, утка то есть домашняя птица или дичь. Можно картошку, лучок, можно рис. На усмотрение хозяйки.Большой пирог делится на всех гостей. Сначала разрезается тесто, а потом отдельно подается начинка. Получается как бы второе блюдо с хлебом. Руководитель башкирской общины говорит, повару удалось передать национальный дух и вкус пирога. Кулинария - занятие без границ. У Лианы в семье тоже с удовольствием готовят русские блюда.Лиана Ахметшина, руководитель башкирской общины Владимирской области:– Это может быть борщ с юасой! Это может быть вишневое варение с буарсаками. Это может быть курник. У меня дети обожают русский курник!С 2014 года департамент региональной политики оказывает поддержку проектам в сфере национальных отношений. Каждый год минимум десять инициатив получают гранты на реализацию. Проект "За общим столом " тоже пришелся жюри по вкусу.Елена Анисимова, начальник отдела департамента региональной политики администрации Владимирской области:– Конечно, это все с привлечением руководителей наших национальных организаций. Каждый из них делится своим национальным рецептом, тем , который был в их семье, который передается из поколения в поколение и наши повара тоже учатся их готовить. Это здорово!Участвуют в проекте не только представители национальных общин, а также повара, любители, воспитанники кулинарных училищ.Александр Болонин, член правления Ассоциации владимирских кулинаров:– Любители обмениваются опытом, а представители национальных организаций, которые приносят сюда рецепты. Они, конечно, хотят посмотреть, получится ли у профессионального повара, который может быть первый раз готовит это блюдо, сделать его таким же аутентичным как у них дома , у них на родине.Кухня как и все элементы культуры разных народов России служит сплочению. Перенимая традиции, люди лучше узнают друг друга.Вера Куликова, Александр Чунаев.Вести Владимир