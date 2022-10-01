29 сентября в музее-заповеднике «Александровская слобода» с успехом прошел еще один концерт из цикла «Слободские вечера».

29 сентября в музее-заповеднике «Александровская слобода» с успехом прошел еще один концерт из цикла «Слободские вечера». Такие встречи традиционно устраиваются в уютной, почти «домашней» атмосфере «провинциального салона» кон. XIX – нач. XX вв., где собиралась творческая элита. Подробнее о проекте рассказывает зам.директора по научно-просветительской работе Л.А. Зарайская: «Автором идеи этого цикла стала наш директор Алла Сергеевна Петрухно. На музыкальных вечерах здесь звучат произведения, популярные более века назад. Это не просто концерты, здесь происходит погружение в эпоху – соединяются великолепный «созвучный» интерьер, музыкальное и поэтическое слово. Проект востребован, на него много запросов. Радует, что в этот раз было много молодых, в том числе по Пушкинской карте. Надеемся, что тенденция сохранится и умножится!».Артисты Музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии специально для музея создали музыкально-литературную композицию «С любовью в сердце. Сергей Есенин», и премьера состоялась в «Слободе» же в преддверие дня рождения великого поэта.В писательских кругах его называли «рязанским Лелем», «московским хулиганом». А сам себя он считал последним поэтом деревни, и не напрасно! Ведь каждое произведение «певца России» пронизано любовью к Отчизне, к родной природе, к людям. Не случайно «народный» Сергей Есенин – один из самых читаемых в наше время поэтов. Кстати, он из тех редких «понятных» авторов, чье творчество можно встретить в учебниках литературы с 1 по 11 класс. (Наверное, поэтому в зале было очень много молодежи.)Это далеко не первая постановка Театра, который сотрудничает с музеем уже много лет. Из самых ярких – летний концерт «Я всегда хотела любить» (о жизни Марине Цветаевой). Композиции получаются очень «живыми» и разноплановыми, с большим количеством участников.Сами актеры приезжают в Музей Ивана Грозного с удовольствием. Дария Семина, солистка Театра, старший преподаватель ВлГУ, директор международного фестивального проекта "ZЛАТЫЕ ВРАТА" имени Ларисы Семиной: «С особым трепетом мы готовим программы для «Слободы». Для нас это место, где мы глубоко впитываем историю, культуру России. А благодаря неповторимой атмосфере гостиной концерты здесь получаются особенно камерные, уютные. Надеемся вернуться сюда еще не раз с разными проектами. Спасибо, «Александровская слобода», за возможность реализовывать здесь интересные творческие идеи!»Кстати, вполне возможно, что наряду с новыми постановками Есенин «вернется» с концертом вновь – столько желающих не смогли купить билеты.