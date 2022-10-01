Сразу четыре золотых медали. Супруги Антон и Светлана Фолифоровы - спортсмены из Коврова - взяли...

Сразу четыре золотых медали. Супруги Антон и Светлана Фолифоровы - спортсмены из Коврова - взяли высшие награды Кубка России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Новосибирске.В первый день состязаний в дисциплине Велокросс-спринт супруги оформили золотой дубль. Затем в индивидуальных заездах Антон Фолифоров взял еще одно золото, Светлана стала обладательницей серебряной медали. И в заключительный день соревнований пара одержала победу в смешанной двухэтапной эстафете. Поздравляем наших земляков с яркой и безоговорочной победой.