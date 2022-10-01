1 октября во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем составит +13..15 градусов тепла, ветер слабый, южной четверти 4 – 9 м/с.Фото Ирины Стеч

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