При этом всех резервистов обеспечивают необходимым обмундированием.

Более 20 тысяч рублей будет стоить экипировка, если мобилизованный владимирский резервист решит отправиться в войска в своём обмундировании. Список составлен на основе ценников, указанных на популярных маркетплейсах.Средняя стоимость обмундирования:- термобелье -1500-2000 рублей;- тактические перчатки, наколенники и налокотники – 1500-3000 рублей;- тактический пояс – 2000 рублей;- берцы – 2700-3500 рублей;- флисовая кофта – 1300-1500 рублей;- рюкзак – 3500-4000 рублей;- шерстяные носки – 500 рублей;- маскировочный халат – 1300-1500 рублей;- флисовые шапки – 1000 рублей;- дождевик – 500-700 рублей;- налобный фонарик – 700-1000 рублей.Добавим, что, как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, призывников обеспечивают обмундированием, но есть проблемы.«Кому-то не подходит форма или не хватает обуви. В этом солдатам помогают предприниматели и жители области. Они также закупают для бойцов еду и медикаменты», - уточнили в Белом доме.Приобретать вышеперечисленные вещи необязательно, но лишними они не будут. Военнослужащий имеет право использовать собственное термобелье и средства гигиены, хотя и получит на месте всё необходимое.«Бойцы обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у человека есть своя, удобная для него, он может использовать её», - говорится в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».Кроме этого, с собой можно взять личный бинокль, прибор ночного видения и даже квадрокоптер. Исключение составляет техника, оснащённая средствами определения местоположения, а также передачи данных.Приехать в часть с собственным охотничьим или травматическим оружием нельзя: всех запасников обеспечат штатным стрелковым оружием и бронежилетами в соответствии с военными нормами.