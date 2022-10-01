Лера Кудрявцева последнее время была сама не своя.

Лера Кудрявцева последнее время была сама не своя.Последние дни телеведущую штормит. В личных блогах артистка делилась своим тревожным состоянием и признавалась, что впервые за полгода к ней вернулась мигрень. Помимо этого, в Сети множатся слухи о том, что и в личной жизни к Леры Кудрявцевой не все в порядке.Поговаривают, будто молодой муж покинул 51-летнюю знаменитость. Хоккеист Игорь Макаров перестал светиться в социальных сетях супруги. О том, что в паре действительно есть проблемы, стало понятно еще и по кровати Леры Кудрявцевой.В личном блоге артистка сделала рекламу магазину постельного белья, показав свою роскошную двуспальную кровать, на которой красовалась лишь одна подушка. Поклонники сделали из этого выводы.Видимо, после ухода мужа телеведущей действительно непросто. Чтобы облегчить свое состояние, Лера Кудрявцева прибегает к всевозможным способам – например, иглоукалыванию. Поклонники нашли заколотую звезду на кровати, артистка выглядела действительно изможденно. Заметно, как она почернела, точнее, почернели круги под глазами. Страх, да и только!Напомним, на днях Лера Кудрявцева опубликовала переписку со своим сыном Жаном. По словам 32-летнего мужчины, он готов отправиться в военкомат, если его призовут. Подобные слова вызвали уважение у поклонников телеведущей.