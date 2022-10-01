Какой российский город является лидером по уровню зарплат в первом полугодии 2022-го, сообщает РИА Новости.

Какой российский город является лидером по уровню зарплат в первом полугодии 2022-го, сообщает РИА Новости.Для составления рейтинга городов России с самыми большими заработными платами агентство учло среднемесячную чистую зарплату в первом полугодии 2022-гои стоимость потребительского набора в каждом регионе. Так, на первом месте оказался Новый Уренгой. В этом городе в первые шесть месяцев текущего года она составляла 130 тысяч рублей. Житель может купить за месяц 5,6 потребительского набора.Второе место у Салехарда. В этом городе россиянин, получающий среднестатистическую зарплату 115,5 тысячи рублей, может позволить себе 5,07 потребительского набора. На третьей строчке – Южно-Сахалинск со 110,8 тысячами рублей и 4,95 потребительского набора.Москва заняла четвертое место в рейтинге РИА Новости. Среднемесячная чистая зарплата в столице – 128,3 тысячи. Купить на нее можно 4,82 потребительского набора. Замыкает пятерку лидеровкрупнейший город Ханты-Мансийского автономного – Сургут с 94,2 тысячи рублей и 4,37 потребительского набора.Ранее портал RT назвал регионы России с самой большой заработной платой. В список вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Камчатка. Подробнее об этом "Дни.ру".