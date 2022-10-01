Теплоснабжение планируют восстановить 2 октября.

В Суздале из-за аварии на теплосетях жители 147 многоквартирных домов остались без отопления. Компания «Суздальтеплосбыт» решила отключить котельные на три дня. Официально тепла и горячей воды не будет с 8 утра 30 сентября до 17 вечера 2 октября.Как пояснили в пресс-службе мэрии, ремонт повреждённого участка начался утром 30 сентября. Специалистам необходимо заменить участок трубы диаметром 219 мм и длиной три метра. Если власти устранят аварию быстрее, то теплоснабжение восстановят раньше заявленного срока. Чиновники приносят жителям свои извинения за доставленные неудобства.Добавим, что реконструкция аварийного участка запланирована на 2023 год.