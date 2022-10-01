Теплоснабжение планируют восстановить 2 октября.
В Суздале из-за аварии на теплосетях жители 147 многоквартирных домов остались без отопления. Компания «Суздальтеплосбыт» решила отключить котельные на три дня. Официально тепла и горячей воды не будет с 8 утра 30 сентября до 17 вечера 2 октября.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, ремонт повреждённого участка начался утром 30 сентября. Специалистам необходимо заменить участок трубы диаметром 219 мм и длиной три метра. Если власти устранят аварию быстрее, то теплоснабжение восстановят раньше заявленного срока. Чиновники приносят жителям свои извинения за доставленные неудобства.
Добавим, что реконструкция аварийного участка запланирована на 2023 год.