Всех отправят на медосмотр.

Владимирский омбудсмен Людмила Романова посетила воинскую часть в Коврове, где находятся мобилизованные военнослужащие. Она прошлась по казармам, осмотрела столовую, баню, пообщалась с личным составом.«Все одеты и обуты по сезону. Вопросов по питанию не было. Основные проблемы - кто поможет их семьям. У одних остались пожилые родители, у других - жена с детьми. Записала все контакты, обязательно передам их и в соцзащиту, а также главам городов и районов. Они помогут семьям призывников», - уточнила уполномоченная по правам человека.По-прежнему не сняты вопросы по банковским картам, счетам, погашению кредитов. Ежедневно будут организованы приемы представителями различных банков. Несколько человек обратились с жалобами на состояние здоровья. Всех направили к врачу.«К слову, 11 человек из моего первого списка уже направлены на дополнительную диагностику. Передала в воинскую часть фамилии ещё 30 бойцов, которые пожаловались на состояние здоровья», - добавила Романова.Напомним, что обращение на имя омбудсмена можно оставить на сайте ombudsman33.ru, отправить по почте или позвонить по телефону 8-4922-53-11-31.