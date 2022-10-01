Стоимость объекта составила 342,2 млн рублей.

В Красной Горбатке после реконструкции открылся стадион «Олимп». Стоимость объекта составила 342,2 млн рублей.Комплекс включает в себя футбольное поле, универсальную спортплощадку, четыре беговые дорожки по 400м, площадку для скейтбординга и воркаута. Всего можно будет заниматься 15 видами спорта. Вместимость трибун достигает 900 человек.Занятия будут вести педагоги и тренеры-инструкторы. Сооружение готово принимать соревнования муниципального, регионального и всероссийского масштабов.