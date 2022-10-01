Жители региона поддерживают присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России. Сегодня в Муроме...

Жители региона поддерживают присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России.Сегодня в Муроме прошел многотысячный митинг. Люди вышли на площадь Победы.Среди них - военнослужащие, представители администрации, промышленных предприятий, общественных организаций, студенты и другие неравнодушные жители. Перед участниками патриотического митинга выступил военный оркестр и солисты Мурома с песнями "С чего начинается Родина", "Кукушка" и "Я свободен".