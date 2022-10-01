Из-за аварии на головном участке магистральной теплосети в Суздале жители 147 многоквартирных домов...

Из-за аварии на головном участке магистральной теплосети в Суздале жители 147 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Муниципальная компания «Суздальтеплосбыт» приняла решение отключить котельные по адресам Промышленная улица 6, и Лесная улица 2, на несколько дней.Как сообщается на сайте мэрии Суздаля, отопление и горячая вода, на указанные адреса, подаваться не будут в период с 30 сентября с 8-00 по 02 октября до 17-00.Известно, что ремонт повреждения на участке тепловой сети идет уже с половины девятого утра 30 сентября, так что сроки включения тепла и горячей воды будут соблюдены.Фото: https://www.pxfuel.com/