Смотрите в программе Вести-Владимир: Теперь Россия! Единая российская семья стала еще больше....

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Теперь Россия!Единая российская семья стала еще больше. Вхождение в состав России еще четырех регионов: как владимирцы оценивают историческое событие?Своих не бросаем!Трехразовое питание, теплая одежда, возможность нормально учиться и работать. Какие условия созданы для вынужденных переселенцев в Петушинском районе?За дружным столом"За дружным столом" готовят зурбалеш... Уникальный кулинарный проект, сближающий народы.