Смотрите в программе Вести-Владимир:
Теперь Россия!
Единая российская семья стала еще больше....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Теперь Россия!
Единая российская семья стала еще больше. Вхождение в состав России еще четырех регионов: как владимирцы оценивают историческое событие?
Своих не бросаем!
Трехразовое питание, теплая одежда, возможность нормально учиться и работать. Какие условия созданы для вынужденных переселенцев в Петушинском районе?
За дружным столом
"За дружным столом" готовят зурбалеш... Уникальный кулинарный проект, сближающий народы.